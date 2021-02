Alla ricerca di un Mini PC potente e compatto per allestire una nuova postazione di lavoro alla scrivania? Il modello Beelink GTR proposto oggi su Amazon con il 15% di sconto sul prezzo di listino può essere la scelta giusta grazie alle prestazioni offerte che garantiscono un adeguato supporto per le operazioni quotidiane legate alla produttività. Trattandosi di un’offerta lampo il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo poiché rimarrà valida solo per qualche ora e fino all’esaurimento delle unità in promozione.

Beelink GTR: Mini PC con Ryzen 5 (8/256) in offerta lampo

Diamo uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche: processore AMD Ryzen 5 3550H, GPU Radeon Vega 8, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 256 GB per lo storage, sei porte USB 3.0, una USB-C, due uscite video HDMI e una DisplayPort con supporto alla risoluzione 4K, microfono, jack audio da 3,5 mm per cuffie o altoparlanti, due slot Ethernet, WiFi 6 e Bluetooth 5.0. Incluse anche due ventole per una dissipazione ottimale del calore e spazio a sufficienza per espandere RAM o capacità. Tutto questo, come si può vedere nell’immagine qui sotto, in un form factor estremamente compatto con dimensioni pari a 168x120x39 millimetri.

C’è anche un lettore di impronte digitali integrato per l’autenticazione biometrica. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. È possibile acquistare Beelink GTR in queste ore al prezzo di 509,15 euro invece di 599,00 euro come da listino grazie all’offerta lampo di Amazon. La disponibilità è immediata, la spedizione a domicilio gratuita.