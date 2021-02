Monitor AOC FHD borderless scontato di ben 79€

Bordi sottili, altissima risoluzione e tempo di risposta minimo. Tutto questo e molto di più oggi è in sconto su Amazon a soli 129,99 euro invece dei consueti 209,00 euro con un risparmio di ben 79 euro. Di cosa stiamo parlando? Del monitor da gaming AOC G2590VXQ da 24.5 pollici.

Il monitor AOC G2590VXQ in sconto su Amazon

Questo monitor presenta due tecnologie incredibili: Shadow Control e FreeSync. La prima permette di illuminare le aree scure o spingerle nuovamente nell’oscurità al volo, senza influire sul resto delle immagini visualizzate. La seconda consente di ottenere la massima frequenza dei fotogrammi e l’esperienza di visione più fluida possibile. A prescindere che stiate correndo tra un’esplosione e l’altra o che stiate affrontando a tutta velocità curve rese scivolose dalla pioggia, dite addio a screen-tearing, ritardo di input e lasciate i vostri avversari nella tua polvere, resa senza problemi.

Il tempo di risposta è pari ad appena 1 ms, la frequenza di aggiornamento a 75 Hz e il design borderless lo rendono adatto anche all’allestimento di una configurazione multischermo per gestire al meglio le operazioni in multitasking. Presenti, infatti, una porta VGA e due porte HDMI per una multimedialità completa.

È dotato delle tecnologie Flicker Free e Low Blue Light utili rispettivamente per ridurre lo sfarfallio e non affaticare gli occhi con l’emissione della luce blu. L’offerta di Amazon con lo sconto del 38% sul prezzo di listino è una di quelle che non dovete assolutamente lasciarvi scappare.