Beelink GTR, 15% di sconto su Amazon per un SUPER Mini PC

Ci sono molti tipi di Mini PC, ma quello oggi disponibile su Amazon in offerta è qualcosa che si distingue decisamente rispetto alla media di mercato. Si tratta del Beelink GTR, un concentrato di potenza in un corpo compatto. Insomma: questo è tutto fuorché un semplice Mini PC. Il prezzo è di 636,65 euro, ma il taglio rispetto al prezzo originale è pari al 15% (-112,35 euro), concretizzando una vera occasione che durerà soltanto per la giornata di oggi.

Beelink GTR, potenza e sconto

L’elenco delle specifiche fa di questo Mini PC un caso a sé. Si parte dalla CPU quad-core Ryzen 5 3550H accompagnata da coprocessore grafico Radeon Vega 8 Graphics 1200 MHz, ossia quanto sufficiente per collegare 4 display e gestire senza problemi riproduzioni 4K. A tutto ciò si accompagna una RAM DDR4 da 16GB (aggiornabile) ed un sistema di dissipazione del tutto efficiente e silenzioso. La memoria interna è affidata ad una unità SSD da 512GB ed un HDD da 1TB. Dovrebbe già essercene abbastanza per aver reso l’idea di cosa possa essere questo Mini PC.

La connettività è basata su doppia Ethernet, 6 porte USB 3.0, 2 porte HDMI 1 porta DP, 1 porta USB-C e un jack da 3,5 mm. Il tutto è racchiuso in una scocca in lega di magnesio con tanto di lettore di impronta digitale. Un alto concentrato di potenza, insomma, che può tranquillamente essere utilizzato per produttività e molti altri task in virtù della particolare conformazione in stile Mini PC. Solo il prezzo, e solo per oggi, è davvero mini.