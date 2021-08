Non il solito Mini PC: Beelink GTR7, sconto da URLO

Piccolo solo nel formato: le caratteristiche di Beelink GTR7 descrivono un Mini PC potente e adatto a ogni utilizzo, anche per le applicazioni più pesanti nell'ambito della produttività. A renderlo ancora più interessante lo sconto del 27% sul prezzo di listino proposto oggi grazie all'offerta lampo di Amazon.

Beelink GTR7, un mostro di potenza in formato Mini (e in offerta)

Queste le specifiche tecniche integrate: processore AMD Ryzen 7 3750H, chip grafico Radeon RX Vega 10, 8 o 16 GB di RAM DDR4, SSD da 256 o 512 GB (lo storage è espandibile), WiFi 6, Bluetooth 5.0, sei porte USB 3.0 e una Type-C, due uscite video HDMI e una DisplayPort con supporto al 4K e alle configurazioni multi-monitor, doppio slot Ethernet, jack audio e lettore di impronte digitali per l'autenticazione biometrica. Il sistema operativo è Windows 10 Pro. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi puoi acquistare la versione 8/256 GB di Beelink GTR7 al prezzo di 534,56 euro approfittando di uno sconto del 27% rispetto al listino oppure quella 16/512 GB a 619,65 euro con una riduzione del 15%. In entrambi i casi la disponibilità è immediata (ma limitata, come per ogni offerta lampo), con spedizione gratuita a domicilio in un giorno.