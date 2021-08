Migliora le tue capacità di fotoritocco con il corso avanzato ad Adobe Photoshop

Oggi ti riportiamo un’offerta rivolta sia ai fotografi amatoriali che professionisti che desiderano migliorare il loro flusso di lavoro. Si tratta del Corso per Adobe Photoshop Avanzato di Domestika, una soluzione pratica e incisiva per migliorare la propria tecnica di fotoritocco.

Corso avanzato di fotoritocco con Photoshop Domestika: caratteristiche

Innanzitutto, trattandosi di un corso avanzato, è inevitabile avere delle competenze di base per affrontarlo al meglio. Si tratta, infatti, di una guida che ti permette di ampliare le tue conoscenze dando per scontato che le basi siano già ben strutturate. Questo non significa che il corso sia difficile da comprendere, ma semplicemente che risulti più complesso seguire e mettere in pratica alcune tecniche se sei completamente a digiuno di Photoshop. Il corso include ben 35 lezioni per un totale di circa 5 ore di lezioni guidate, oltre che 40 file scaricabili da consultare liberamente. Uno dei grandi vantaggi, infatti, è proprio la possibilità di accedere al corso quando e dove si vuole a tempo illimitato una volta effettuato l’acquisto.

In questo percorso affronterai le tecniche avanzate di Photoshop, che permettono una modifica più profonda delle foto e delle illustrazioni. Nella prima fase, vengono illustrate le capacità vettoriali del software in modo da selezionare e separare in maniera avanzata i vari elementi dell’immagine. Si passa poi alla personalizzazione del testo, dei modelli fino ad arrivare ai filtri intelligenti. Di questi ultimi imparerai le tecniche per ottimizzarne l’utilizzo, e le differenze rispetto ai filtri normali, per migliorare le capacità di applicazione. Insomma, si tratta di un’ottima soluzione per chi vuole aggiungere maggiore qualità ai propri progetti e distinguersi dalla concorrenza.

Grazie ad un’offerta lampo, per poche ore il corso può essere acquistato direttamente dal sito di Domestika a soli 9,99 euro con uno sconto del 75%, per un risparmio pari a 30 euro rispetto al prezzo di listino.