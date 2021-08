Monitor Acer gaming FHD 24 pollici 165Hz acquistabile con Carta del Docente

Se sei alla ricerca di un buon monitor da gioco, ma ad un prezzo estremamente conveniente, Amazon oggi propone un’offerta davvero interessante. Si tratta dell’Acer Nitro GK2, uno schermo da 24 pollici pensato appositamente per i giocatori competitivi, acquistabile con Carta del Docente che può coprire l’intero importo.

Monitor gaming Acer Nitro GK2: caratteristiche tecniche

Come anticipato, il pannello è un 24 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. Si tratta di una soluzione in grado di offrire un’ottima fedeltà cromatica rispetto ai tradizionali pannelli TN. Il refresh rate raggiunge i ben 165Hz abbinati ad un tempo di risposta di soli 2 millisecondi. Questo offre grandissima fluidità e reattività dello schermo, indispensabile per i giocatori che necessitano di elevate performance. Naturalmente all’alto refresh rate si abbina il FreeSync Premium di AMD in grado di eliminare quasi del tutto i problemi di tearing e stuttering dovuti alla sincronizzazione verticale delle immagini.

Non mancano, tuttavia, alcune tecnologie che lo rendono un monitor piuttosto versatile anche per le attività quotidiane e la produttività. Una di queste è il BlueLightShield che consente di ridurre la luce blu emessa dallo schermo, causa dell’affaticamento agli occhi. A questa si aggiungono la tecnologia Flickerless, Acer ComfyView e LowDimming in modo da ridurre perfino i riflessi del monitor. Buona anche la connettività che include due porte HDMI, una DisplayPort e naturalmente il jack da 3,5mm per la connessione di cuffie o altoparlanti.

Grazie ad uno sconto del 26% il monitor può essere acquistato su Amazon a soli 169,90 euro per un risparmio di ben 60 euro sul prezzo di listino. Inoltre, come anticipato, è possibile coprire l’intera cifra direttamente con la Carta del Docente.