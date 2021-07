Beelink SEI8: Mini PC bello e potente in grande sconto!

Vi parliamo molto spesso di Mini PC, ma quest'oggi va in offerta su Amazon un device che è tutt'altro che un semplice Mini PC. Il modello Beelink SEI8 è progettato per sostituire in tutto e per tutto un computer desktop tradizionale senza farlo rimpiangere, offrendo una grande potenza di calcolo in un form factor compatto da inserire e portare ovunque. Cosa lo rende ancora migliore? Il forte sconto su Amazon di oggi che lo porta da 479 euro a soli 411,40 euro.

Mini PC Beelink SEI8: l'occasione da non farsi scappare

L'elenco delle specifiche tecniche non lascia dubbi: si tratta di un dispositivo adatto a gestire ogni operazione della produttività, ma adatto anche all'intrattenimento. Nel piccolo case trovano posto il processore Intel Core Core i5-8259U affiancato da GPU Intel Iris Plus Graphics 655, 8 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 32 GB e SSD NVMe da 256 GB per lo storage. Ci sono poi i moduli WiFi 6 e Bluetooth 5 nonché una gamma completa di porte per la connettività: due HDMI con supporto 4K, USB 3.0, Ethernet e microSD.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale, ma volendo è possibile optare per una partizione dedicata a Linux. In queste ore Beelink SEI8 è acquistabile su Amazon al prezzo di 411,40 euro con un risparmio di 67,60 euro rispetto al prezzo di listino. Le consegne sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.