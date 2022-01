Beelink SER Ryzen 3: il Mini PC adatto a tutto, a meno di 350 euro

Finalmente puoi dire addio al tuo ingombrante desktop e approfittare dell’offerta sul Beelink SER equipaggiato con processore Ryzen che gode oggi di un doppio sconto. Si tratta di un Mini PC estremamente compatto, dal prezzo conveniente, ma che non rinuncia alle prestazioni di un tradizionale desktop da ufficio.

Mini PC Beelink SER Ryzen 3: caratteristiche tecniche

Dal punto di vista estetico il PC si caratterizzare per un case completamente in metallo dall’ottima qualità costruttiva e decisamente elegante. All’interno ospita un processore AMD Ryzen 3 3200U, una CPU dual-core con 4 thread e una frequenza massima di ben 3,5GHz. Questa è supportata da 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD NVMe da 256GB, il tutto naturalmente espandibile. La memoria RAM può essere portata fino a 32GB grazie alla configurazione dual channel. Per quanto riguarda l’archiviazione di massa, invece, l’SSD preinstallato può essere sostituito ed è possibile affiancargli un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Dal punto di vista prestazionale si tratta di una macchina decisamente efficiente e dalle ottime performance, ideale sia per l’utilizzo professionale che quotidiano, passando per lo studio.

Per quanto riguarda la connettività, invece, non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge una pratica porta USB Type-C sul pannello frontale per la connessione dei dispositivi mobili. Le uscite audio/video sono due, entrambe HDMI capace di gestire fino a 2 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Questo grazie alla scheda video integrata AMD Radeon Vega 3 che consente di godere anche di qualche sessione di gaming leggero. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN per ottenere le massime prestazioni di rete grazie alla connessione via cavo. Completano la dotazione le connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.0.

Grazie ad un coupon di 26 euro, che si somma allo sconto preapplicato del 10%, il Beelink SER con Ryzen 3 può essere acquistato su Amazon a soli 333 euro per un risparmio di ben 56 euro sul prezzo di listino.