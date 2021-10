Beelink SER3: il Mini PC con Ryzen 7 che ti farà dimenticare i desktop

Quello che ti suggeriamo oggi è una vera bestia per quanto riguarda i Mini PC. Si tratta del Beelink SER3, un computer estremamente compatto, equipaggiato con un processore Ryzen top di gamma in grado di offrire prestazioni, talvolta, addirittura superiori ad un tradizionale desktop e pronto per Windows 11.

Mini PC Beelink SER3: caratteristiche tecniche

Il design è minimale ed elegante, con un case realizzato completamente in metallo e rifiniture eccellenti. La paratia superiore e le due laterali sono completamente meshate per garantire un perfetto flusso d’aria. A muovere il computer ci pensa un processore AMD Ryzen 7 3750H, una CPU quad-core con 8 thread ed una frequenza massima di ben 4GHz. Questa è supportata da ben 16GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD NVMe da 512GB. Il tutto è completamente espandibile. La memoria RAM può essere portata a 32GB grazie alla configurazione dual channel. L’archiviazione di massa può essere estesa sia sostituendo l’SSD preinstallato, sia aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Da non trascurare, poi, è la scheda video integrata Radeon Vega 10 che consente di giocare agli ultimi titoli in Full HD ad un buon framerate, con i dovuti compromessi chiaramente. Si tratta di una configurazione di altissimo livello, ideale per i professionisti o per chi desidera qualcosa di meno ingombrante di un desktop, ma senza compromessi dal punto di vista prestazionale.

Per quanto riguarda la connettività c’è davvero tutto ciò di cui potresti avere bisogno. Le porte USB sono quattro e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Con un bandwidth di 5Gbps effettuare trasferimenti o backup richiederà davvero poco. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che sommate alla porta USB Type-C consentono di collegare fino a 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni di rete grazie alla connessione via cavo. Chiudono la dotazione le connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.0. In sostanza, una vera e propria alternativa al desktop in un formato estremamente ridotto quanto versatile.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina, il Beelink SER3 è disponibile su Amazon a 561,99 euro per un risparmio di 38 euro sul prezzo di listino.