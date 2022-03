Beelink SER4: Ryzen 7 32/512GB per una vera bestia in sconto

Sostituire le capacità di un desktop con un computer compatto è davvero difficile. Non è il caso però del Beelink SER 4, un dispositivo equipaggiato con un processore Ryzen di quarta generazione in grado di offrire addirittura la stessa potenza di un desktop ad alte prestazioni, in un formato incredibilmente piccolo e per soli 774 euro su Amazon.

Mini PC Beelink SER4: caratteristiche tecniche

Lo chassis del computer è realizzato completamente in metallo con rifiniture rosse, decisamente accattivante e che richiama l’ambiente del gaming PC. Questo perché sotto il cofano ospita un processore AMD Ryzen 7 4800U da 8 core e 16 thread con una frequenza massima di ben 4,2GHz. La memoria RAM ammonta a ben 32GB DDR4, aggiornabile fino a 64GB, affiancata da un SSD NVMe da 512GB. Anche l’archiviazione di massa può essere espansa, sia sostituendo l’SSD che aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Ciliegina sulla torta è la scheda video integrata AMD Radeon Vega 8 da 1750MHz capace di gestire anche i titoli più recenti in Full HD con un ottimo framerate. È ovviamente una configurazione che si rivolge prima di tutto ai professionisti, che necessitano di gestire applicazioni estremamente impegnative soprattutto per il processore.

Una soluzione ideale per programmi come Photoshop o AutoCAD. Tuttavia, si adatta perfettamente all’utilizzo domestico per chi desidera una macchina dalle prestazioni estreme, ma riducendo sensibilmente l’ingombro. Dal punto di vista della connettività il computer mantiene lo stesso livello dell’hardware. Le porte USB sono 4, di cui tre con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si somma una porta USB Type-C che, insieme alle due uscite HDMI, consentono di gestire contemporaneamente 3 monitor 4K a 60Hz. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN per ottenere le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Ottime le soluzioni utilizzate per il wireless che oltre al Bluetooth offre la connessione Wi-Fi 6E. Si tratta di una soluzione aggiornata rispetto al tradizionale Wi-Fi 6 capace di offrire una velocità combinata di ben 3600Mbps, ben oltre le connessioni Gigabit Fibra.

Grazie ad un coupon di 45 euro, il Beelink SER4 è disponibile su Amazon a soli 774 euro, un prezzo decisamente interessante per un mostro di potenza.

