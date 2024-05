Tastiera Logitech MX Keys S: lo sconto del 23% vi fa risparmiare 30€

Approfittate dell’offerta speciale su Amazon per la nuovissima tastiera Logitech MX Keys S, perfetta per l’ufficio e ora disponibile a un prezzo incredibile. Solo per oggi potete acquistarla al costo di soli 99 euro anziché 129 euro grazie allo sconto del 23%.

Tastiera Logitech MX Keys S: grande sconto su Amazon

La tastiera Logitech MX Keys S è progettata per offrire efficienza, stabilità e precisione. I tasti sono modellati per adattarsi perfettamente alle vostre dita, garantendo una maggiore stabilità e riducendo il rumore, mentre il riferimento tattile vi aiuta a mantenere il corretto orientamento delle dita per una produttività costante. Inoltre, i tasti retroilluminati si accendono automaticamente quando avvicinate le mani e si adattano all’ambiente circostante, e potrete personalizzare l’illuminazione tramite il software Logi Options+.

La tastiera si collega facilmente fino a 3 dispositivi su diversi sistemi operativi, inclusi Windows, macOS e Linux, tramite Bluetooth Low Energy o il ricevitore USB Logi Bolt incluso nella confezione. Con una carica completa, la tastiera può rimanere alimentata fino a 10 giorni o fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata, e offre anche la comodità della ricarica rapida tramite il cavo USB-C incluso.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di portare a casa la tastiera Logitech MX Keys S a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Affrettatevi a approfittare dell’offerta su Amazon e aggiungetela subito al vostro carrello!