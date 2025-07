Beeper ritorna senza cloud e con abbonamento Plus

Automattic ha annunciato la nuova versione di Beeper, nota app di messaggistica che supporta 11 differenti piattaforme, consentendo agli utenti di evitare l’installazione di app singole per ogni servizio. Rispetto alla precedente versione non viene utilizzato il cloud e sono disponibili funzionalità esclusive con l’abbonamento Plus.

Funzionalità delle nuova app Beeper

Beeper è stata annunciata nel 2020. Supporta diversi servizi e protocolli di messaggistica, quindi può essere utilizzata come app universale. Beeper Mini era invece la versione Android che consentiva di inviare messaggi agli utenti che usano iMessage. Apple ha bloccato l’app, quindi è stato eliminato il supporto per iMessage nella nuova app per Android.

All’inizio di aprile 2024, Automattic ha acquisito Beeper per 125 milioni di dollari e combinato l’app con il servizio Texts.com (acquisito ad ottobre 2023 per 50 milioni di dollari). La nuova app supporta WhatsApp, Instagram, Messenger, X, Telegram, Signal, Matrix, Slack, Google Chat, Discord, LinkedIn e Google Messaggi (SMS/RCS). Solo su Mac supporta anche iMessage.

Gli utenti possono ancora scegliere un account sul cloud per sfruttare la sincronizzazione tra dispositivi, ma è stata aggiunta l’opzione per gli account on-device che garantisce più sicurezza con la crittografia end-to-end (per i servizi che la supportano, come WhatsApp, Signal e Google Messaggi).

Tutto dipenderà però dalla reazione delle aziende concorrenti. Alcune potrebbero bloccare l’accesso per non perdere gli utenti che usano le app ufficiali. Il CEO di Beeper (Kishan Bagaria) ha specificato che verranno supportati i rispettivi modelli di business. Ad esempio, se Telegram aggiunge pubblicità, gli stessi annunci verranno mostrati in Beeper.

L’app è disponibile per Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS e iPadOS. L’abbonamento Beeper Plus (9,99 dollari/mese) aggiunge alcune funzionalità esclusive: fino a 10 account, fino a 3 account sulla stessa rete, programmazione dell’invio dei messaggi, promemoria, modalità incognito, trascrizione dei messaggi vocali e icone personalizzate.

L’abbonamento Beeper Plus Plus (49,99 dollari/mese) offre tutte le funzionalità di Beeper Plus e aggiunge account illimitati e supporto prioritario. In futuro potrebbe essere supportato il Model Context Protocol (MCP) per consentire agli utenti di collegare i chatbot (ChatGPT, Claude e altri) e sfruttare le loro capacità, come la generazione dei riassunti.