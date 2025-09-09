Beghelli colora la tua casa con questa lampadina SMART a meno di 5€

È smart, costa pochissimo e la installi nel giro di due secondi. La lampadina E14 di Beghelli è una certezza soprattutto se vuoi rendere la tua casa connessa e l’illuminazione super personalizzabile. È pratica e funziona con gli assistenti vocali così da non privarti assolutamente di niente. Impossibile perderla di vista ora che è in promozione su Amazon. Il 50% di sconto fa la differenza quindi mettila in carrello a soli 4,90 euro invece di 11,90 euro e non perdere neanche un secondo.

Una lampadina smart è molto più che una schiccheria. In casa fa la differenza perché ti permette di automatizzare le luci oltre che di creare tanti effetti personalizzati e dare un tocco di colore all’ambiente. Con questo modello di Beghelli hai tutto ciò che ti occorre. È dotato di attacco e14 ed è ideale sia per le lampade da comodino che tanti altri modelli che potresti avere in casa. Non ha bisogno di alcun hub per funzionare visto che la avviti ed è subito in funzione. Naturalmente scarica l’app sul tuo smartphone o tablet per sincronizzarla e personalizzarla o, se hai un assistente vocale come Amazon Alexa, connettila e usa la voce.

La lampadina, quindi, può essere impostata non solo su una tonalità di bianco ma molto di più. Scegli tra una luce fredda, naturale o calda per dare all’ambiente un aspetto diverso a seconda delle esigenze oppure opta per una tonalità multicolor a tua scelta. Ne hai a disposizione 16 milioni per non rimanere scontento. Puoi modificate anche l’intensità della luce grazie alle impostazioni e creare una luce più fioca e rilassante o più forte e ben illuminante. Ha una potenza di 5W che corrispondono a ben 470 Lumen e i vecchi 40W delle lampadine più classiche.

Con soli 4,90 euro su Amazon invece di 11,90 euro, metti in carrello la tua lampadina smart E14 firmata Beghelli e non perdere questa occasione.