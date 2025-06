Stai al fresco con Beko Air Cooler a soli 89€: POCHI PEZZI

Non serve spendere centinaia di euro per affrontare al meglio il caldo torrido di questa estate, appena iniziata, ma già capace di farci capire come trascorreremo i prossimi mesi. Su Amazon è in corso un’offerta dedicata a Beko Air Cooler che lo porta al suo prezzo minimo storico.

L’offerta su Beko Air Cooler ti salverà l’estate

È una soluzione ecologica e versatile per rinfrescare gli ambienti domestici, senza ricorrere a gas refrigeranti. Grazie al flusso d’aria che attraversa acqua fredda e ghiaccio, abbassa efficacemente la temperatura, offrendo una sensazione di fresco naturale. È dotato di ionizzatore che migliora anche la qualità dell’aria rilasciando ioni negativi e riducendo così la presenza di polvere, ristabilendo l’equilibrio elettrostatico nella stanza. L’esperienza d’uso è resa ancora più semplice dal telecomando con display LED intuitivo, che consente di selezionare facilmente tra le 6 funzioni disponibili: regolazione dell’oscillazione, 3 velocità, 3 modalità (normale, naturale, sleep), timer programmabile fino a 15 ore, attivazione dello ionizzatore e raffreddamento. Infine, segnaliamo la presenza di un filtro in cotone biochimico posizionato all’ingresso del serbatoio per trattenere le impurità presenti nell’acqua. Le dimensioni sono pari a 40 centimetri di larghezza, 32,8 centimetri di profondità e 97 centimetri di altezza. Vuoi saperne di più in merito alle caratteristiche? Dai uno sguardo alla scheda completa.

Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali: lo sconto su Beko Air Cooler è automatico e lo porta al suo prezzo minimo storico di soli 89 euro. Potrebbe andare sold out da un momento all’altro, la richiesta è elevata.

Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, con la consegna gratis in pochi giorni. Fai attenzione alla scarsa disponibilità: ne sono rimasti pochi pezzi e considerando il forte aumento delle temperature che si registra in questi giorni, non fatichiamo a immaginare che possano andare a ruba.