Ben 3 anni della sicurezza PrivateVPN scontati dell'85%

PrivateVPN ti offre la soluzione perfetta per proteggere i tuoi dati online e navigare in totale sicurezza, con un’offerta speciale che non puoi lasciarti scappare: accedi a uno tra i migliori servizi VPN con uno sconto dell’85%. Pagherai soltanto 2,08 euro al mese, per 36 mesi di protezione completa.

Ecco tutti i vantaggi di PrivateVPN

Anche se non fai nulla di sospetto online, la tua privacy è sacrosanta: ecco perché PrivateVPN ha fatto dell’anonimato al 100% la sua filosofia, proteggendo migliaia di utenti dal 2008 senza aver mai subito una violazione dati. Con PrivateVPN potrai:

Rendere tutti i tuoi dati di navigazione inaccessibili a chiunque

a chiunque Guardare Netflix, BBC, iPlayer, Hulu e altre piattaforme streaming senza limitazioni geografiche

geografiche Nascondere la tua identità, la tua posizione e il tuo indirizzo IP a chiunque

la tua identità, la tua posizione e il tuo indirizzo IP a chiunque Inviare o ricevere file, messaggi e video con il 100% della privacy

A ciò si aggiungono: rigorosa politica zero log, sei connessioni simultanee, protezione dalle perdite IPv6, banda larga e velocità illimitate, crittografia a 2048-bit con AES-256, server in 63 Paesi protocolli VPN OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec e supporto completo. Avrai anche garanzia di rimborso totale entro 30 giorni.

Con PrivateVPN proteggi la tua privacy online e risparmi al tempo stesso: puoi ottenere uno sconto dell’85% e ben 24 mesi extra aggiuntivi, pari a soli 2,08 euro al mese per un periodo complessivo di 36 mesi.