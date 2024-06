Quali sono i benefici di un'azienda che utilizza un password manager?

Un password manager è diventato uno strumento fondamentale, non solo per gli utenti privati. Anche in ambito aziendale, infatti, poter contare su di un gestore di password rappresenta una risorsa importante, in grado di aumentare la produttività e la sicurezza, sotto diversi punti di vista.

La soluzione giusta a cui affidarsi è NordPass, disponibile con varie proposte per i clienti business, a partire da 1,79 euro al mese per utente. Da notare che per i nuovi clienti che scelgono NordPass c’è sempre la possibilità di attivare una prova gratuita senza vincoli.

Per accedere al password manager basta visitare il sito ufficiale di NordPass.

Password manager: una risorsa importante per le aziende

Poter contare su di un password manager a livello aziendale diventa sempre più importante, sia per questioni pratiche, con un incremento netto della produttività in tutti quei contesti si ha la necessità di utilizzare più servizi web, che per evidenti motivi di sicurezza.

Grazie a un servizio di questo tipo, infatti, è possibile salvare in sicurezza le password di vari account, avendole sempre a disposizione, su tutti i propri dispositivi, senza rischi. In questo modo, l’accesso a servizi web diventa più facile e agevole, pur mantenendo alto il livello di sicurezza.

Allo stesso modo, un password manager aziendale può diventare uno strumento utilissimo per i gruppi di lavoro, in grado di poter accedere agli stessi dati, senza i rischi legati alla condivisione di credenziali d’accesso tramite servizi non sicuri.

La scelta giusta per accedere a un password manager aziendale non può che essere NordPass, unico gestore di password ad adottare l’algoritmo di crittografia XChaCha20 e a sfruttare l’apprendimento automatico per la compilazione dei moduli in automatico.

Il servizio è disponibile con una prova gratuita e, per i team di lavoro, può poi essere attivato a partire da 1,79 euro al mese per utente. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.