Benjamin Franklin: guarda gratis in streaming i primi 3 episodi su Apple TV+

Su Apple TV+ sono disponibili i primi tre episodi della serie Benjamin Franklin, diretta da Tim Van Patten e con protagonista l’attore Michael Douglas nei panni del celebre scienziato e politico americano, uno dei Padri fondatori degli Stati Uniti. Se la visione del trailer ti ha incuriosito, devi sapere che puoi guardare gratis i primi 3 episodi.

Come? Iscrivendoti alla prova gratuita di sette giorni. Al termine, hai la libertà di scegliere se rinnovare a 9,99 euro al mese oppure disdire prima del rinnovo senza costi aggiuntivi.

Guarda Benjamin Franklin in streaming su Apple TV+

Ispirata al libro A Great Improvisation: Franklin, France and the Birth of America di Stacy Schiff, la miniserie racconta la parentesi transalpina dello statista americano, il cui obiettivo era quello di convincere la Francia ad appoggiare gli Stati Uniti durante la Guerra d’Indipendenza.

Per Michael Douglas si tratta di un ritorno (convincente) alla serialità televisiva, in seguito al grande successo di critica ottenuto con l’interpretazione di The Kominsky Method sulla piattaforma streaming Netflix. Mirabile anche il resto del cast, che vede la partecipazione di Eddie Marsan, Noah Jupe e Ludivine Sagnier.

Un biopic convincente, sebbene non perfetto, che va ad aggiungersi ad altre due produzioni di classe come Manhunt e The New Look, entrambe disponibili su Apple TV+. La piattaforma streaming della casa di Cupertino conferma dunque ancora una volta il suo carattere esclusivo, dove alla quantità si preferisce la qualità a ogni costo.

