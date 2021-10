Benvenuta Alexa: Amazon Echo Dot 3a Generazione scontato del 50%

Tra i dispositivi Amazon oggi in promozione, troviamo anche uno degli speaker col maggiore successo di sempre. Stiamo parlando dell’Echo Dot 3a Generazione, la soluzione entry level più apprezzata per accedere ad Alexa, l’assistente vocale di Amazon che domina il settore dello smart home.

Amazon Echo Dot 3a Generazione: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale, ma elegante grazie al rivestimento in tessuto color antracite che si adatta praticamente a qualsiasi ambiente. Le dimensioni, inoltre, sono estremamente compatte consentendo di posizionare l’altoparlante in qualsiasi punto della stanza. Presente la connessione Bluetooth oltre che, ovviamente, quella Wi-Fi così da poter riprodurre i propri brani da qualsiasi dispositivo. Presente l’integrazione con i servizi di streaming musicale come Spotify o Amazon Music. Comoda la possibilità di associare due Echo Dot e ottenere un suono più potente e stereo reale. Ottimo il microfono integrato che consente di effettuare chiamate o inviare messaggi direttamente con la propria voce grazie all’assistente vocale Alexa. Ed è proprio l’integrazione con l’assistente di Amazon a fare la differenza rispetto alle proposte concorrenti.

Attraverso Alexa è possibile gestire la riproduzione musicale direttamente con la propria voce. Tuttavia, le possibilità sono infinite grazie al controllo completo di tutti i dispositivi smart home presenti in casa compatibili. Non manca, infatti, l’integrazione con le soluzioni di TP-Link per la gestione della rete fissa, o con Philips hue per controllare l’illuminazione domestica. A dir poco comoda la funzione Drop In che consente di conversare attraverso gli Echo Dot posizionati in stanze diverse, utilizzandoli come interfoni. Amazon, infine, non ha trascurato la sicurezza e la privacy. Sul pannello, infatti, l’Echo Dot ha un pulsante dedicato alla disattivazione del microfono. Chiudono le Skill, uno dei vantaggi più apprezzati e divertenti di Alexa. Si tratta di una serie di funzionalità, costantemente aggiornate e aggiunte, da utilizzare per le attività quotidiane. Attraverso le skill è possibile tenere sotto controllo gli allenamenti, giocare e molto altro.

Grazie ad uno sconto del 50%, l’Echo Dot 3a Generazione può essere acquistato su Amazon a soli 24,99 euro.