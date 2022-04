Benzina e gasolio, prezzi ancora giù (sale il GPL)

Chi si trova quotidianamente o quasi a dover fare i conti con i rifornimenti al distributore se ne è già accorto, ora il Ministero lo mette nero su bianco: i prezzi di benzina e gasolio continuano a scendere. In controtendenza, invece, la spesa richiesta per il GPL, che dopo settimane di flessione ha fatto registrare un rincaro, seppur lieve.

I prezzi di benzina e gasolio scendono ancora, sale il GPL

Vediamo come sono variati, nel dettaglio, i costi relativi ai carburanti. Le cifre riportate sono da intendersi come risultato dell’elaborazione di una media nazionale, registrata da lunedì 4 a domenica 10 aprile 2022 prendendo in considerazione esclusivamente la modalità self service (per il servizio alla pompa, i gestori delle stazioni applicano solitamente un extra). Si riferiscono inoltre a 1.000 litri, così da poter disporre di una maggiore accuratezza nei decimali.

Benzina: 1.765,36 euro (di cui 478,40 euro di accise, 318,34 euro di IVA e 968,62 euro di netto) con un -27,36 euro (-1,53%);

Gasolio: 1.760,56 euro (di cui 367,40 euro di accise, 317,48 euro di IVA e 1.075,68 euro di netto) con un -27,61 euro (-1,54%);

GPL: 837,28 euro (di cui 100,44 euro di accise, 150,98 euro di IVA e 585,86 euro di netto) con un +7,59 euro (+0,91%);

Gasolio per riscaldamento: 1.737,44 euro (di cui 403,21 euro di accise, 313,31 euro di IVA e 1.020,92 euro di netto) con un -21,27 euro (-1,21%).

Il calo della spesa registrato nelle ultime settimane è netto e ben rappresentato dal grafico qui sotto. Si è tornati ai livelli di metà gennaio, prima dell’impennata che ha toccato il suo apice un mese fa esatto.

Di seguito, invece, il peso di accise e IVA sulla composizione del prezzo finale. Per quanto riguarda benzina e gasolio, incidono rispettivamente per il 45,1% e per il 38,9%.

La scorsa settimana, con la firma di un decreto ministeriale, il Governo ha rimandato di dieci giorni la scadenza precedente fissata per il taglio delle accise. Rimarrà in vigore fino al 2 maggio, non sono da escludere ulteriori proroghe.