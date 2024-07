Bialetti Gioia + 32 capsule, il prezzo di soli 54€ è un AFFARE

Fai il pieno di energia al mattino ma anche in pausa pranzo con la strepitosa Bialetti Gioia che è la macchinetta ideale sia per casa che per l’ufficio. Grazie alle sue 32 capsule incluse la metti subito all’opera per vedere se ti piace. Non ti preoccupare, però, perché ti offre un’esperienza degna del bar ogni volta che la utilizzi.

Un bello sconto del 13% garantito dalle offerte del Prime Day 2024 ti permette di acquistarla a soli 54€. Cosa aspetti? Aggiungila immediatamente al carrello e completa l’acquisto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Bialetti Gioia, La macchinetta del caffè con capsule incluse

Ha dimensioni veramente ristrette. Per questo motivo, Bialetti Gioia è una macchinetta del caffè che si adatta a ogni contesto e che puoi mettere nella tua cucina sia che tu abbia tanto poco spazio così come nel cucinino dell’ufficio per goderti una pausa caffè senza doverla andare alle macchinette commerciali.

Con il suo serbatoio e il suo contenitore raccogli goccia hai tutto ciò che ti occorre. Sulla sommità della macchinetta trovi ben due pulsanti che sono dedicati a un’erogazione corta e una lunga per poter soddisfare i gusti di chiunque.

Il tempo di riscaldamento è veramente minimo, ha una pompa con una pressione di 20 bar e ti garantisce sempre la temperatura perfetta per una tazzina di espresso che ti delizierà in ogni occasione.

Come ti dicevo, in confezione ti vengono fornite anche 32 capsule che appartengono alla linea Roma e Napoli con l’intensità compresa tra i 9 e 10 punti. Provale e scegli la tua preferita.

Non sprecare questa occasione ma collegati immediatamente su Amazon dove acquisti la magnifica Bialetti Gioia in offerta al Prime Day 2024 ad appena 54€ con sconto del 13%.

Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.