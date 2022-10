Bialetti Week, occasione d'oro per chi ha piastre a induzione

Chi ha piastre a induzione e già ne sta sperimentando tutte le qualità, oggi ha a disposizione un’occasione d’oro su Amazon: si tratta delle Bialetti per induzione, caffettiere Moka appositamente progettate per servire un caffè di livello anche laddove la fonte di calore non è una fiamma. Il tema non è banale. I cultori della moka, infatti, per lungo tempo non hanno trovato la soluzione ideale sulle piastre a induzione: in molti casi il diametro del fondo era troppo ridotto per attivare la piastra, in altri casi il materiale non portava ad un riscaldamento opportuno dell’acqua ed in generale si otteneva un caffè non all’altezza delle aspettative. Poi, però, è arrivata la Bialetti Moka Induction.

Approfittare della “Bialetti Week” su Amazon significa garantirsi un buon caffè anche su piastre a induzione, magari approfittando di energia elettrica da fotovoltaico, sposando così il meglio dell’innovazione ed il meglio della tradizione all’interno di un aroma che è parte integrante del DNA italiano. Le opzioni disponibili sono varie, proprie della combinazione tra tre dimensioni differenti (2,4 e 6 tazze) e due tonalità cromatiche (rosso o nero).

Questi i prezzi disponibili in queste ore, soggetti a possibili cambiamenti dipendenti dalla speciale campagna di sconto in atto:

Non si potrà “mettere sul fuoco” il caffè, ma lo si metterà su una fonte che può essere reperita a prezzo minore che non il gas, quando non gratuitamente grazie all’energia rinnovabile.

Ora che la caffettiera sa ben adattarsi anche a questa nuova forma, non resta che augurare a tutti una buona pausa caffè. Meglio ancora se su induzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.