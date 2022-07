Bici elettriche in sconto al Prime Day: la Top 5

C’è chi le chiama eBike, chi biciclette a pedalata assistita, chi invece più semplicemente bici elettriche. A conti fatti, poco cambia. Coloro che ne stanno cercando una possono puntare oggi in direzione del Prime Day su Amazon, dove se ne trovano diversi modelli in offerta. Abbiamo raccolto qui la Top 5, stilata prendendo in considerazione le caratteristiche e le percentuali di sconto.

La Top 5 delle bici elettriche in offerta al Prime Day

Nella selezione sono inclusi modelli da uomo, da donna e unisex. Ce n’è anche una caratterizzata da un design pieghevole, ideale per essere trasportata in auto o sui mezzi pubblici. Eccoli.

Le offerte del Prime Day su Amazon sono riservate esclusivamente agli abbonati Prime. Diventarlo è facile e non ha alcun prezzo: si può attivare subito la sottoscrizione approfittando dei 30 giorni di prova gratuita. Si ha così accesso agli sconti proposti nelle 48 ore dell’evento e ai tanti servizi collegati come lo streaming dei contenuti sulla piattaforma Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.