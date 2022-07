Il ripetitore WiFi di Xiaomi in sconto al Prime Day

Ideale per portare la connettività wireless in ogni angolo della casa e anche negli ambienti esterni (giardino, box, terrazzo, veranda), senza compromessi in termini di velocità sebbene lontano dal router, questo dispositivo è protagonista oggi di un sconto interessante su Amazon in occasione del Prime Day. Si tratta di Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200.

Prime Day: tocca a Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200

Il traffico dati è gestito in modalità dual band (2,4 e 5 GHz), ogni dettaglio può essere gestito attraverso un’applicazione su smartphone (configurazione inclusa) e si arriva fino a 1.200 Mbps. Qui sotto il design, minimalista ed elegante. Per tutte le altre informazioni è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

Non manca nemmeno una porta Ethernet sulla parte inferiore, nel caso in cui si desidera effettuare la connessione cablata di un device come il televisore o la console videoludica. In questo momento, Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 è acquistabile al prezzo di soli 23,99 euro (sconto 20%).

