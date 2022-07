Stampante fotografica HP: prezzo minimo al Prime Day

Molto compatta, HP Sprocket è una stampante fotografica portatile in grado di collegarsi in modalità wireless allo smartphone per dar vita ai ricordi catturati. Oggi, in occasione del Prime Day 2022 su Amazon, è protagonista di uno sconto del 40% sul prezzo di listino. Un’ottima occasione per fare un regalo a se stessi o ai propri cari.

HP Sprocket, la stampante è in offerta su Amazon

Crea immagini adesive con dimensioni pari a 5,8×8,7 centimetri, con una qualità elevata e senza utilizzare inchiostro. Attraverso l’applicazione dedicata (presente nelle versioni per Android e iOS) è possibile personalizzare il risultato finale aggiungendo, se lo si desidera, cornici ed effetti esclusivi. Tutti gli altri dettagli a proposito di funzionalità e caratteristiche sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la stampante fotografica portatile HP Sprocket al prezzo finale di soli 83,99 euro invece di 139,90 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno.

Una doverosa precisazione: le offerte del Prime Day su Amazon sono accessibili in esclusiva dagli abbonati Prime. Coloro che non lo sono possono attivare subito la sottoscrizione senza alcuna spesa, approfittando dei 30 giorni di prova gratuita.

