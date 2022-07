Xiaomi Redmi 9C oggi a 99€ euro per il Prime Day

Chi è alla ricerca di uno smartphone economico può approfittare oggi dell’offerta Amazon sul modello Xiaomi Redmi 9C, per il quale il prezzo scende sotto i 100 euro in occasione dell’evento Prime Day 2022. Ha tutto ciò che serve e riserva una grande attenzione al budget: una combo perfetta per molti.

Smartphone in sconto: Redmi 9C sotto i 100€

Diamo uno sguardo a quelle che sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 6,53 pollici con risoluzione HD+, processore Helio G35, 3 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 megapixel e sistema IA, gamma completa di moduli per la connettività e capiente batteria da 5.000 mAh. La piattaforma è Android. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare la versione Midnight Grey dello smartphone Xiaomi Redmi 9C al prezzo finale di soli 99,90 euro invece di 134,00 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio.

Le offerte del Prime Day su Amazon sono riservate ai clienti Prime. È possibile attivare subito la sottoscrizione senza alcuna spesa, grazie dei 30 giorni di prova gratuita, beneficiando così dei forti sconti proposti durante l’evento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.