iPhone 13: i migliori sconti del Prime Day 2022

Partenza lanciata per il Prime Day 2022, con forti sconti in tutte le categorie del catalogo Amazon. Ne sono interessati anche gli iPhone 13, con alcune offerte che meritano di essere segnalate. Per chi vuole acquistare uno smartphone della mela morsicata, questa può essere l’occasione giusta.

Prime Day: anche gli iPhone 13 in sconto

Quella proposta qui sotto è solamente una selezione dei melafonini in offerta. Per consultare l’elenco completo non bisogna far altro che visitare la pagina dedicata sullo store, così da trovare il modello, il taglio di memoria e la colorazioni desiderati.

Le offerte del Prime Day sono riservate agli abbonati Prime. Chi non lo è può rimediare subito, attivando la sottoscrizione a costo zero, grazie ai 30 giorni di prova gratuita. In questo modo si ha accesso, tra le altre cose, anche allo streaming dei contenuti su Prime Video, senza alcuna spesa aggiuntiva.

