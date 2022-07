Prime Day: Amazon sconta i tablet Fire HD 8 e HD 10

Chi è alla ricerca di un nuovo tablet economico oggi può puntare in direzione Amazon, dove in occasione del Prime Day 2022 sono stati messi in sconto i modelli della linea Fire HD. Si tratta della versione da 8 pollici (-30%) e di quella da 10 pollici (-33%) con diagonale maggiore.

Amazon Fire HD 8 e HD 10 in offerta al Prime Day

La prima delle due, quella più piccola da 8 pollici con schermo HD, integra un processore quad core, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile con microSD, fino a 12 ore di autonomia, porta USB-C per la ricarica e supporto a tutte le più importanti piattaforme di streaming e intrattenimento multimediale. Può essere tua con il 30% di sconto sul prezzo di listino (-30 euro).

Chi preferisce una diagonale più ampia può scegliere quella da 10 pollici. In questo caso la RAM sale a 3 GB per un aumento delle prestazioni e il pannello gode della risoluzione Full HD per una migliore definizione. Oggi è in vendita con il 33% di sconto (-55 euro).

Tutte le offerte del Prime Day su Amazon sono proposte in esclusiva agli abbonati Prime. È possibile attivare la sottoscrizione senza spese, approfittando dei30 giorni di prova gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.