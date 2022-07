SumUp Air: il POS è in sconto del 77% al Prime Day

Tra le molte offerte del Prime Day su Amazon, una tende la mano a negozianti, esercenti e professionisti alle prese con il POS obbligatorio: è quella che permette di acquistare SumUp Air approfittando di uno sconto del 77% sul prezzo di listino. La disponobilità del POS portatile è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno.

Prime Day: il POS portatile SumUp Air in offerta

Si tratta di una soluzione a canone zero che prevede esclusivamente l’1,95% di commissioni sulle transazioni effettuate, con la possibilità di recuperarne il 30% attraverso credito d’imposta. Garantisce la piena compatibilità con tutte le carte e con tutti i metodi di pagamento digitali. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare SumUp Air su Amazon al prezzo finale di soli 13,99 euro. C’è anche la versione con la base di ricarica (visibile qui sotto), proposta con il 50% di sconto sul prezzo di listino per una spesa finale di soli 19,99 euro invece di 39,99 euro. Considerando la promozione, consigliamo quest’ultima.

