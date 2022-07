Prime Day: Samsung Galaxy M12 a prezzo stracciato

Il Prime Day 2022 di Amazon è ufficialmente iniziato. Tra gli sconti in evidenza, segnaliamo quello che interessa lo smartphone Samsung Galaxy M12, proposto in questo momento sull’e-commerce al suo prezzo minimo storico. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi sta cercando un dispositivo economico, ma con caratteristiche più che buone.

Samsung Galaxy M12: l’occasione del Prime Day

Diamo uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche integrate: display Infinity-V da 6,5 pollici con risoluzione HD+, processore octa core Exynos 850, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB per lo storage espandibile con microSD, quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 48 megapixel, selfie camera frontale da 8 megapixel, WiFi, Bluetooth e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Il sistema operativo è Android con interfaccia One UI. C’è la possibilità di scegliere tra le colorazioni Black (nell’immagine di apertura) e Green (visibile qui sopra), il prezzo non cambia. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita in un giorno.

Ricordiamo che le offerte del Prime Day su Amazon sono un’esclusiva per gli abbonati Prime. Chi non lo ha ancora fatto, può attivare subito la sottoscrizione a costo zero, grazie ai 30 giorni di prova gratuita. In questo modo potrà partecipare all’evento.

