Prime Day: subito 10 euro di sconto, ecco come

A poche ore dall’inizio del Prime Day (12-13 luglio) segnaliamo una promozione Amazon che permette di ottenere un credito di 10 euro da utilizzare per gli acquisti sull’e-commerce. Per approfittarne sono sufficienti pochi click: tutto ha inizio con la verifica dell’idoneità.

Ottieni 10 euro per gli acquisti su Amazon al Prime Day

Se si è fortunati, compare una schermata come quella visibile nello screenshot qui sotto. L’unica operazione richiesta è il download dell’app Photos e il caricamento di almeno un’immagine sul servizio. Dopodiché si otterrà il codice promozionale, all’interno del messaggio recapitato via email. Attenzione: l’invio potrebbe non essere immediato, stando alla pagina dedicata potrebbero servire fino a sette giorni. Invitiamo a consultare tutti i dettagli.

Ricordiamo che, durante le 48 ore del Prime Day, le migliaia di offerte saranno riservate in esclusiva agli abbonati Prime. Chi ancora non ha attivato la sottoscrizione lo può fare subito, approfittando dei 30 giorni di prova gratuita. Si avrà così accesso alle spedizioni gratuite sugli articoli in vendita e non solo, anche ai servizi del pacchetto tra i quali spicca lo streaming gratuito di film e serie TV dalla piattaforma Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.