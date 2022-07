La storia del Prime Day: al via l'ottava edizione

Tutto ha avuto inizio nell’ormai lontano 15 luglio 2015, quando per celebrare il ventesimo anniversario dell’e-commerce, il gruppo di Seattle ha organizzato la prima edizione del Prime Day. Lo slogan scelto era “more deals than Black Friday” ovvero “più affari del Black Friday”. Quella in scena in questi giorni (nelle 48 ore di martedì 12 e di mercoledì 13 luglio) è dunque l’ottava.

L’ottava edizione dell’evento: Prime Day 2022

Il successo fu immediato, tanto da spingere la società a renderlo una ricorrenza annuale. Nell’edizione successiva, quella del 2016, il volume di ordini aumentò del 60%, un trend destinato a proseguire di stagione in stagione. L’appuntamento è stato talvolta aperto o accompagnato da spettacoli come i concerti di Ariana Grande, Taylor Swift, Dua Lipa, Becky G e SZA. Solo l’edizione 2020 è stata posticipata, a causa di problematiche legate alla pandemia. Quest’anno, con la crisi sanitaria fortunatamente sotto controllo, si torna alla normalità.

Sono decine di migliaia le promozioni del Prime Day, riguardanti ogni categoria dello store: è possibile sfogliare tutte attraverso una pagina dedicata aggiornata di continuo. Gli sconti sui dispositivi Amazon hanno già preso il via alla vigilia: vale per gli auricolari Echo Buds, per lo Smart Air Quality Monitor, per la Smart Plug e per l’intera gamma Fire TV Stick che trasforma ogni televisore in una Smart TV.

Le offerte disponibili nelle 48 ore dell’evento sono un’esclusiva per gli abbonati Prime. Chi ancora non lo ha fatto, ha la possibilità di attivare la sottoscrizione in pochi istanti e a senza spese, grazie ai 30 giorni di prova gratuita.

