Nuovi Echo Buds a -42%: musica per il Prime Day

Non si tratta di auricolari wireless qualunque: la seconda generazione di Echo Buds integra l’intelligenza artificiale dell’assistente Alexa e una tecnologia di cancellazione attiva del rumore per offrire un’esperienza da top di gamma. Il prodotto è già in sconto di ben 50 euro nelle ore che anticipano l’inizio dell’evento Prime Day.

La seconda generazione di Echo Bus in sconto per il Prime Day

Compatti e leggeri, sono l’ideale per l’ascolto della musica, ma anche per i podcast e gli audiolibri. La batteria interna e la custodia di ricarica assicurano un’autonomia fino a 15 ore. Non manca ovviamente il supporto ai comandi vocali per controllare la riproduzione dei contenuti senza dover impegnare le mani e lasciando lo smartphone in tasca. Tutti gli altri dettagli a proposito di funzionalità e specifiche tecniche sono consultabili nella scheda del prodotto.

Poiché anche l’occhio vuole la sua parte è possibile scegliere tra due colorazioni, il prezzo non cambia: Nero oppure Bianco Ghiaccio.

Tutte le offerte del Prime Day sono riservate in esclusiva agli abbonati Prime. Chi ancora non lo è può attivare la sottoscrizione approfittando dei 30 giorni di prova gratuita. Così facendo si ha accesso anche al catalogo di film e serie TV su Prime Video, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.