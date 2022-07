Prime Day: 580€ di sconto su The Frame di Samsung

Il televisore non ha bisogno di presentazioni: Samsung The Frame è un prodotto che ha contribuito a definire un nuovo punto di riferimento nel settore con la sua Modalità Arte che lo trasforma in una cornice attraverso la quale esporre le opere. Oggi è proposto con un forte sconto del 58% in occasione del Prime Day 2022 su Amazon.

Samsung The Frame, non la solita TV: sconto Prime Day

La versione interessata è quella da 43 pollici con supporto alla risoluzione 4K Ultra HD e pannello QLED. Non manca ovviamente il pieno supporto al nuovo digitale terrestre. È presente anche l’assistente virtuale Alexa e l’intero comparto software poggia sul sistema operativo Tizen. È possibile montarla a parete, appoggiarla sul pavimento grazie allo stand apposito oppure su un qualsiasi mobile. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Lo sconto del 58% interessa anche l’edizione più grande da 50 pollici, mentre per quella da 65 pollici è pari al 53%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.