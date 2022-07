Prime Day: quattro edizioni di UNO in forte sconto

Semplice, ma al tempo stesso incredibilmente coinvolgente, UNO è il gioco di carte per eccellenza. Il set standard è protagonista oggi di un’offerta per il Prime Day su Amazon, proposto con il 31% di sconto sul prezzo di listino. È adatto a tutta la famiglia, per grandi e piccoli.

L’offerta numero UNO del Prime Day

Include 112 carte di quattro colori (rosso, verde, blu e giallo), 8 jolly, carte “Pesca”, carte “Inverti” e carte “Salto”. È il regalo perfetto per chi desidera trascorrere qualche ora divertendosi in compagnia, in spensieratezza. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

C’è anche l’edizione con confezione in latta da collezione, proposta con il sconto del 31% sul prezzo di listino. A conti fatti, costa un solo euro in più rispetto a quella standard.

Concludiamo la carrellata con la versione All Wild in vendita oggi con uno sconto del 30%. Include carte speciali e segue regole differenti: una su tutte, non è necessario abbinare i colori, per partite più veloci e imprevedibili.

Infine, per chi desidera giocare al mare o in piscina, c’è l’edizione impermeabile con carte resistenti all’acqua: in questo caso lo sconto è del 45%.

Va sottolineato che le offerte del Prime Day su Amazon sono accessibili in esclusiva dagli abbonati Prime. È possibile attivare subito la sottoscrizione senza spese, grazie ai 30 giorni di prova gratuita. In questo modo si può partecipare all’evento.

