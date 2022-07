Prime Day: NVIDIA SHIELD TV (anche Pro) in offerta

Basati su piattaforma Android TV, dunque con accesso garantito per tutte le piattaforme di streaming e le applicazioni (nonché i giochi) distribuiti su Play Store, i due lettori multimediali di NVIDIA sono protagonisti oggi di sconti molto interessanti in occasione del Prime Day su Amazon.

NVIDIA SHIELD TV e SHIELD TV Pro in sconto al Prime Day

Spinto dal potente processore Tegra X1+ e con una GPU a 256 core dedicata, il modello SHIELD TV è proposto oggi al prezzo di 119,99 euro con uno sconto del 25%. Ecco il suo design, originale e particolarmente compatto.

Chi desidera spingersi alla risoluzione Ultra HD 4K può scegliere la versione SHIELD TV Pro, in offerta oggi al prezzo di 169,99 euro con uno sconto del 22%. Il telecomando in dotazione non cambia: ha un pulsante dedicato a Netflix e un microfono integrato per i comandi vocali.

Le offerte del Prime Day su Amazon sono riservate agli abbonati Prime. È possibile attivare la sottoscrizione approfittando dei 30 giorni di prova gratuita. In questo modo si ha accesso anche a tutti i servizi collegati, a partire dallo streaming di film, show, eventi sportivi e serie TV sulla piattaforma Prime Video.

