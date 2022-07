Prime Day: la Top 5 delle offerte Logitech

Quale occasione migliore del Prime Day per rinnovare la propria dotazione hardware? Concentriamo in questo caso l’attenzione sulle periferiche di un marchio leader come Logitech, proposte oggi su Amazon in offerta. Abbiamo raccolto una Top 5 con le occasioni migliori.

Le migliori offerte Logitech del Prime Day 2022: Top 5

La prima che segnaliamo è la tastiera meccanica POP Keys a -41% (visibile nell’immagine qui sotto). Non una periferica qualunque, ma con un layout colorato e pulsanti intercambiabili per l’accesso rapido agli emoji.

Decisamente più seriosa e professionale la Mx Keys al 33% di sconto. Non una tastiera, ma LA TASTIERA. È la scelta migliore per chi trascorre le proprie giornate alla scrivania. Difficile, se non impossibile, trovarle un difetto.

Passando ai mouse, il modello MX Master 2S a -52% è quasi regalato, considerando le sue caratteristiche. Si connette a tre dispositivi in contemporanea e funziona su qualsiasi superficie.

Per quanto riguarda le webcam, la scelta non può che ricadere su C920 HD in sconto del 42%. Con sensore Full HD, è l’ideale per riunioni, videochiamate, streaming e registrazione. Include microfoni per catturare l’audio in formato stereo.

Concludiamo la carrellata con le cuffie G Pro X a -49%. Si tratta di un modello di fascia alta, con driver da 50 mm, supporto al surround 7.1 e compatibilità con la tecnologia DTS.

Le offerte del Prime Day su Amazon sono accessibili in esclusiva dagli abbonati Prime. Chi lo desidera, può attivare la sottoscrizione senza spese, grazie ai 30 giorni di prova gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.