Samsung Galaxy S22+: sconto da 250€ al Prime Day

Ci sono anche diversi smartphone top di gamma tra i protagonisti del Prime Day 2022 che ha preso il via oggi su Amazon. Uno di questi è Samsung Galaxy S22+, proposto con uno sconto da ben 250 euro sul prezzo di listino. Le sue caratteristiche sono di fascia alta, così come l’esperienza offerta, su tutti i fronti.

Uno smartphone al Prime Day: Samsung Galaxy S22+

Tra le specifiche tecniche segnaliamo un display Dynamic AMOLED da 6,6 pollici circondato da cornici ultrasottili, il processore potente, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e la batteria capiente (il caricatore è incluso). Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo è Android, con interfaccia OneUI e accesso illimitato a tutte le applicazioni della piattaforma Play Store. In questo momento hai la possibilità di acquistare Samsung Galaxy S22+ al prezzo finale di 829 euro invece di 1.079 euro come da listino. Disponibili con la stessa spesa anche le colorazioni Green e Pink Gold.

Le offerte dell’Amazon Prime Day in esclusiva per gli abbonati Prime. È possibile attivare subito la sottoscrizione a costo zero, grazie ai 30 giorni di prova gratuita, così da poter accedere ai forti sconti dell’evento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.