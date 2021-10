Bilancia pesapersone Imetec utilissima da avere in casa (promo)

La bilancia pesapersone di Imetec è in promozione su Amazon. Se non sei sicuro che la tua funzioni bene o vuoi affidarti a un modello che tenga sotto controllo l'andamento del tuo peso corporeo, questa è più che perfetta. Disponibile a soli 22,90€ la ricevi praticamente nel giro di due giorni possiedi un abbonamento Prime.

Più in generale le spedizioni sono gratuite in tutta Italia, ti suggerisco come fare per non pagare neanche un euro in più.

Bilancia pesapersone: con questa di Imetec la famiglia sta a posto

Tenere sotto controllo il peso corporeo è giusto. Ovviamente non bisogna diventare maniaci di quel piccolo numero, altrimenti le giornate diventano stressanti. Tuttavia sapere come nel tempo questo vari è essenziale e questa bilancia pesapersone di Imetec funziona proprio così.

Con quattro profili utenti ti permette di utilizzarla con tutta la famiglia. Non devi far altro che salirci sopra per sapere come va.

Ovviamente è realizzata in ottimi materiali quindi non devi preoccuparti della sua robustezza. In più con le sue dimensioni ultra slim è perfetta per essere infilata al di sotto di un qualsiasi mobile quando non è in funzione così non solo non la hai in mezzo ai piedi, ma salvaguardi il tuo mignolo da potenziali spigoli killer.

Approfitta subito della promozione in corso su Amazon e fai tua la bilancia pesapersone di Imetec a soli 22,90€. Se sei abbonato Prime la ricevi in uno o due giorni lavorativi. Se invece non sei membro non farti problemi e opta per le consegne presso i punti di ritiro. In questo modo le avrai sempre gratuite e risparmierai anche quel piccolo costo extra che renderebbe la promozione inutile!