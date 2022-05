Se un giorno Binance andasse in bancarotta...

C’è chi, di fronte al momento no delle criptovalute, fa segnare una battuta di arresto. Altri, invece, intravedono un’opportunità. CZ, CEO e fondatore di Binance, rientra senza alcun dubbio in quest’ultima categoria. L’ennesima testimonianza è giunta da una sessione AMA (Ask Me Anything) andata in scena su Reddit, in cui gli è stato chiesto in che modo la società reagirebbe all’eventualità di una bancarotta.

Gli utenti prima degli azionisti, per Binance

La replica dell’amministratore delegato non si è fatta attendere: prima sarebbero rimborsati gli utenti, solo successivamente gli azionisti. Una presa di posizione chiara e netta, interpretabile come la volontà di strizzare l’occhio ai membri di una community sempre più ampia, incontrata anche durante la sua recente prima visita in Italia.

È inoltre possibile interpretare la dichiarazione come una spallata al concorrente Coinbase, che in seguito al crollo in borsa registrato nell’ultimo periodo ha affermato esattamente il contrario: in caso di bancarotta i risparmi degli utenti potrebbero essere bloccati .

CZ ha sottolineato in più occasioni come i fondi investiti dagli utenti siano gestiti in modo separato e indipendente rispetto agli asset della società. Una forma di tutela in più.

Sempre in occasione del suo intervento su Reddit, il CEO ha fornito un consiglio per il trading in criptovalute che lui stesso confessa di non seguire: meglio diversificare così da non esporsi troppo al rischio volatilità.

Per quanto riguarda gli investimenti, non sono un buon esempio. Non diversifico. Consiglio alla maggior parte delle persone di farlo. Nel mio caso, però, sono del tutto concentrato su Binance. Punto tutto sulle crypto, BNB e BTC. E utilizzo la mia Binance Card ovunque io vada.

Secondo lo studio condotto da Forbes, è la 19° persona più ricca al mondo, con un patrimonio personale netto pari a circa 17,4 miliardi di dollari.

