Conto online a zero spese per sempre: la scelta di BBVA

Essere titolari di un conto online a zero spese per sempre è il sogno di molte persone, ma spesso e volentieri la realtà è un’altra, complice l’abitudine di non cambiare conto anche sapendo che non è il più conveniente sul mercato, volendo usare un eufemismo. Per chi invece ha scelto di abbandonare il vecchio conto corrente per uno nuovo, segnaliamo tra le migliori soluzioni quella proposta da BBVA.

La banca spagnola offre un conto corrente online a canone zero per sempre, includendo servizi significativi come i prelievi senza commissioni a partire da 100 euro, zero costi aggiuntivi per gli acquisti in valuta estera e l’invio o la ricezione di bonifici SEPA istantanei a costo zero. A tutto questo, poi, si aggiunge la promozione valida fino al 30 giugno che permette di ottenere il 3% di remunerazione e il 3% di cashback per sei mesi.

La promozione BBVA in corso

Entrando più nel dettaglio dell’iniziativa, gli utenti che scelgono di sottoscrivere un nuovo conto corrente online con BBVA beneficiano da una parte del 3% di remunerazione sulla propria liquidità e il 3% di cashback sulle spese effettuate con la carta di debito associata, fino a un tetto limite di spesa pari a 280 euro. Il doppio 3% è valido per sei mesi, al termine dei quali i clienti che rimangono in BBVA possono sfruttare una remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027 con un tasso d’interesse massimo del 2%.

Occorre sottolineare anche che, a differenza di iniziative analoghe da parte di altre banche, BBVA non richiede condizioni particolari da soddisfare. Per chi se lo stesse chiedendo, quindi, non bisogna né accreditare lo stipendio, né inserire un importo minimo nel conto corrente, né restare per un determinato periodo di tempo: si è cioè liberi di fare ciò che si vuole.

Per aprire il conto online BBVA è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata della banca spagnola e compilare il form messo a disposizione di tutti coloro che intendono aprire un nuovo conto.