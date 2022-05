Il CEO di Binance verrà in Italia: perché?

Il CEO e fondatore di Binance, l’exchange crypto numero uno al mondo per volume di transazioni gestite, verrà in Italia. Ora è ufficiale. A rendere nota la data della visita è un comunicato stampa della società appena ricevuto in redazione: Changpeng Zhao arriverà martedì 10 maggio a Roma e visiterà per la prima volta il nostro paese.

CZ in Italia: il CEO di Binance sarà a Roma

Il motivo del viaggio è presto detto: il mercato italiano è ritenuto di fondamentale importanza all’interno della strategia di crescita del gruppo nel territorio europeo. Quello intrapreso dalla piattaforma è un percorso che la sta portando a rivedere alcuni aspetti del proprio modello di business, laddove necessario, per adeguarsi a quanto previsto dalle nuove norme introdotte nell’ambito della finanza decentralizzata.

Ne è un esempio il recente decreto che regola l’attività dei cosiddetti VASP ovvero i prestatori di servizi relativi a valute virtuali. Binance si iscriverà inoltre al registro istituito presso l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi entro i termini prestabiliti.

L’annuncio della prima visita in Italia da parte di CZ giunge a breve distanza dal raggiungimento di un traguardo importante per l’exchange in relazione al territorio europeo: in Francia ha appena ottenuto da AMF (l’autorità di regolamentazione del mercato azionario) la registrazione come DASP (Digital Asset Service Provider). Lo stesso è accaduto in Bahrain, ad Abu Dhabi e a Dubai.

Per il numero uno Changpeng Zhao sarà anche l’occasione di incontrare la community locale. A tal proposito è stato organizzato l’evento “CZ Meets Italy”, sempre nella capitale, per il tardo pomeriggio del 10 maggio. Lì, racconterà la sua visione sul futuro della finanza e sull’ecosistema blockchain.

