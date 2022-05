Binance ottiene la registrazione in Italia

È avvenuta questo pomeriggio la registrazione di Binance presso il Registro per gli Operatori in Valuta Virtuale gestito da OAM (Organismo Agenti e Mediatori). La piattaforma si adegua così pienamente a quanto previsto dall’Italia con la normativa che regola le attività legate alle criptovalute.

Binance: Ciao Italia!

Avviene dunque anche da noi quanto già visto all’inizio del mese in Francia con l’ottenimento della qualifica di Digital Asset Service Provider da parte dell’autorità locale AMF (Autorité des Marchés Financiers). L’odierna iscrizione al registro di Binance Italy consentirà all’azienda di offrire il proprio catalogo di prodotti ai clienti nostrani. Di seguito le parole di Changpeng Zhao, fondatore e CEO della piattaforma che nelle scorse settimana ha visitato per la prima volta il Bel Paese. CZ cita in modo diretto la collaborazione instaurata con il MEF.

Una regolamentazione chiara ed efficace è essenziale per l’adozione mainstream delle criptovalute. Pertanto, ringraziamo il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’OAM per l’impegno profuso nel definire e controllare i requisiti necessari per operare in Italia nella piena trasparenza. Sin dal primo giorno, Binance ha sempre messo i propri utenti al primo posto e, grazie ad interventi come l’istituzione del registro, essi potranno nutrire ancora più fiducia in una piattaforma leader e affidabile come Binance.

Ciao Italia! #Binance is now a fully regulated Virtual Asset Service Provider in Italy 🇮🇹#Binance has been granted a Virtual Asset Service Provider registration by ‘Organismo per gli agenti e mediatori’ (OAM), which supervises crypto operators in Italy. — Binance (@binance) May 27, 2022

Come leggiamo nel comunicato stampa giunto in redazione, la registrazione rappresenta, inoltre, un importante tassello della strategia di crescita di Binance in Italia . Questo permetterà all’azienda di rafforzare la propria presenza nel nostro Paese aprendo uffici e ampliando il team di professionisti attivo sul territorio . È dunque del tutto lecito attendersi round di assunzioni e una presenza sempre più capillare sul territorio, con iniziative organizzate ad hoc.

