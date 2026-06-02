Carta di credito gratuita e senza conto corrente collegato con TF Bank

Una carta di credito gratuita e che non necessita di avere un conto corrente collegato per utilizzarla: è quanto propone la banca online svedese TF Bank, il cui nome inizia a farsi largo anche nel nostro Paese grazie alla sua carta TF Mastercard Gold (vedi immagine di copertina).

TF Mastercard Gold è a tutti gli effetti una carta di credito completa a canone zero. Tra le altre cose, infatti, include acquisti senza interessi fino a 55 giorni, la possibilità di fare affidamento su pagamenti rateali, e un’assicurazione di viaggio interamente gratuita, con commissioni sul cambio valuta azzerate così come i costi extra per l’utilizzo della carta all’estero.

Canone zero e nessun nuovo conto da aprire

Il canone gratuito concesso dagli svedesi di TF Bank ai titolari della carta di credito TF Mastercard Gold è uno dei vantaggi più importanti su cui quest’ultimi possono contare al momento della richiesta della carta. Un vantaggio che, lo sottolineiamo, vale per sempre, e non per un periodo promozionale della durata di sei mesi o un anno, come invece accade in altre realtà del nostro Paese o di altre banche presenti all’estero.

Il secondo elemento che fa propendere per la richiesta della carta di TF Bank è il fatto che non sia necessario aprire un nuovo conto corrente con la banca online svedese per ottenere la TF Mastercard Gold. A questo proposito, è possibile associare il conto di cui si è già intestatari, con tutta la parte burocratica che viene svolta dalla stessa TF Bank.

Oltre a tutto ciò, infine, si annoverano ulteriori vantaggi che spaziano dagli acquisti sia in negozio che negli e-commerce senza interessi per 55 giorni, l’app gratuita tramite cui è possibile gestire la carta a 360 gradi in ogni momento, più una vera assicurazione di viaggio valida in tutto il mondo.