La tua carta di credito in 3 minuti? TF Bank ed è tutto online

Grazie a TF Bank oggi stesso puoi richiedere la tua nuova carta di credito MasterCard Gold in soli tre minuti e fai tutto online, senza doverti recare in succursale e attendere la fila. Richiedila subito. Una soluzione pratica e chiara, ricca di vantaggi che puoi apprezzare fin dal primo utilizzo. Tutto è trasparente e a canone zero per sempre. Davvero una fortuna!

Infatti, hai tutto sotto controllo direttamente dalla praticissima app multi-dispositivo. La installi sul tuo device e ottieni qualsiasi informazione su addebiti e acquisti. Addirittura puoi decidere di pagare i tuoi acquisti fino a 55 giorni senza interessi. E se devi affrontare una spesa improvvisa non farti prendere dal panico. Hai anche la possibilità di attivare pagamenti rateali con tassi di interesse molto vantaggiosi. Cosa aspetti? Richiedila adesso e scopri gli ulteriori vantaggi inclusi.

Con TF Bank la tua carta di credito vale molto di più

Scegliere TF Bank significa ottenere una carta di credito a canone zero con tantissimi vantaggi inclusi. Richiedila ora in soli 3 minuti. Devi solo dedicare alcuni minuti del tuo tempo per compilare un modulo online e inviare i tuoi dati personali per ricevere la carta. E non devi nemmeno cambiare banca.Il saldo mensile ti verrà addebitato automaticamente sul tuo conto corrente attuale. Fantastico vero? Ma c’è di più.

Infatti con questa carta di credito hai anche un’assicurazione viaggio completa inclusa. Niente pensieri quando sei all’estero. Tutto è sotto controllo e potrai fare affidamento a un sistema avanzato in grado di supportarti per qualsiasi necessità. Paga ovunque tu sia in viaggio senza commissioni e alle migliori condizioni di cambio disponibili.

Puoi anche fare affidamento a un rimborso bagagli smarriti fino a 2500 euro e copertura per annullamento viaggio fino a 3000 euro. Insomma, hai veramente tutto il necessario per fare al meglio ogni cosa.