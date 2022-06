Binance Labs: 500 milioni per Web3 e blockchain

Un nuovo fondo da 500 milioni di dollari messo a disposizione da finanziatori tra i quali figurano DST Global Partners e Breyer Capital. È quanto affidato alla cura di Binance Labs che lo distribuirà tra i progetti più meritevoli in grado di spingere l’adozione delle criptovalute oltre che, più in generale, dei sistemi blockchain e dell’ambito Web3.

Non solo exchange: Binance Labs per l’ecosistema Web3

Favorire la conoscenza e l’accesso a queste tecnologie è il primo passo da compiere per garantirne la sostenibilità e la longevità. A richiederlo è proprio la loro natura decentralizzata, il cui potenziale non può essere espresso in assenza di un appoggio condiviso e capillare. Vale per asset come Bitcoin, ma non solo. Riportiamo di seguito la dichiarazione attribuita al fondatore e amministratore delegato Changpeng Zhao.

Nell’ambito Web3, la connessione tra valori, persone ed economie è essenziale. Se questi tre elementi si uniscono per creare un ecosistema, accelerano l’adozione di massa delle tecnologie blockchain e delle criptovalute. L’obiettivo di questo nuovo fondo di investimento appena chiuso è scoprire e sostenere progetti e fondatori in grado di far esprimere il potenziale del Web3 nei settori DeFi, NFT, gaming, metaverso, social e altro ancora.

#Binance Labs closes $500M investment fund to boost blockchain, web3, and value-building technologies! The fund is supported by leading global institutional investors such as DST Global Partners, Breyer Capital, & more. — Binance (@binance) June 1, 2022

A partire dal 2018, la creatura di CZ ha investito e incubato oltre 100 progetti provenienti da 25 paesi di tutto il mondo, durante le loro prime tre fasi di sviluppo (incubation, early-stage venture e late-stage growth). Tra questi figurano nomi celebri come 1inch, Audius, Axie Infinity, Dune Analytics, Elrond, Injective, Polygon, Optimism, The Sandbox e STEPN.

Per gli investimenti in criptovalute puoi scegliere l’affidabilità di Binance, l’exchange numero uno al mondo per volume di transazioni gestite: 76 miliardi di dollari ogni giorno. Il mese scorso, la società si è iscritta al registro italiano dell’OAM così da garantire modalità operative conformi alle nostre leggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.