Bing Chat: attiva GPT-4 gratis con l'ultimo update

Recentemente abbiamo parlato dei problemi di Bing Chat con GPT-4, ma sembra siano stati risolti rapidamente da Microsoft in quanto la società ha appena lanciato un nuovo aggiornamento lato server per l’applicazione Android e iOS introducendo l’interruttore “GPT-4“, con il quale è possibile accedere a costo zero a tutto il potenziale del modello di linguaggio di ultima generazione, alla base anche di ChatGPT. Attenzione, però, ai possibili problemi tecnici che potrebbero manifestarsi durante l’uso.

GPT-4 disponibile per tutti su Bing Chat

Con GPT-4 Bing Chat migliora sensibilmente, in quanto consente di ampliare le potenzialità del chatbot selezionando il modello come OpenAI lo ha concepito, senza affidarsi a toni aggiuntivi come “Creativo”, “Equilibrato” e “Preciso”. Queste opzioni sono già disponibili grazie alla personalizzazione offerta da Microsoft, ma da oggi potranno essere rimossi per lasciare carta bianca al modello di linguaggio. Microsoft avverte comunque che GPT-4 non è perfetto e potrebbe commettere errori o produrre risposte inappropriate. Ogni feedback offerto dall’utenza aiuterà gli sviluppatori a intervenire tempestivamente, limitando disguidi in futuro.

Cliccando sul menu a tre punti, quindi, si può accedere alle opzioni di personalizzazione rese disponibili da Microsoft per il modello di linguaggio multimodale di grandi dimensioni creato da OpenAl. Altrimenti, lo slide dedicato a GPT-4 serve proprio a rimuoverle.

In aggiunta, il gigante di Redmond ha confermato di essere al lavoro su una modalità offline per Bing Chat, cosicché non sia necessario per l’IA ricercare risposte online, rispondendo sulla base delle informazioni già note cosicché la chat sia più veloce e fluida. Tutte queste novità, ovviamente, sono pensate al fine di rendere l’esperienza d’uso del chatbot molto più user-friendly.