Bing è il motore di ricerca più usato su desktop in Cina

Bing di Microsoft continua a collezionare successi, in special modo a partire dall’implementazione di Bing Chat. Evidente dimostrazione della cosa è il fatto che adesso in Cina è riuscito a guadagnarsi il titolo di motore di ricerca più usato sui sistemi desktop.

Bing batte Baidu in Cina

Stando a quelli che sono i più recenti dati diffusi da StatCounter, in terra cinese Bing è per l’appunto riuscito a raggiungere la storica quota di mercato del 37,4% ad aprile 2023, andando quindi addirittura a superare Baidu che faceva da padrone.

La quota di mercato di Baidu è infatti diminuita al 27,01%. A seguire vi sono poi Sogou con una quota di mercato del 16,36%, Yandex con il 7,45%, Haosou con il 6,25% e Google con il 5,2%.

Il successo raggiunto da Bing è in buona parte imputabile alla sua profonda integrazione all’interno dei prodotti di casa Microsoft, come Office e Xbox e ovviamente anche Windows 11.

Va poi tenuto conto del fatto che l’azienda di Redmond non si è limitata a integrare Bing con il suo chatbot, ma a continuato a introdurre miglioramenti vari in modo costante. Da pochissimo, ad esempio, il motore di ricerca si affida all’ultimo LLM rilasciato da OpenAI, vale a dire GPT-4.

Da tenere presente che l’ascesa di Bing nel mercato cinese dei motori di ricerca desktop è una chiara testimonianza della natura in continua evoluzione della concorrenza che esiste da sempre in questo segmento e che ultimamente si sta sviluppando maggiormente. Poiché i principali nomi del settore innovano e integrano continuamente tecnologie avanzate, è lecito aspettarsi esperienze di ricerca maggiormente sofisticate in futuro.