Bing Image Creator con GPT-4o per generare immagini gratis

Mentre OpenAI fa pagare 20 dollari al mese per accedere a GPT-4o tramite ChatGPT Plus, Microsoft ha appena messo lo stesso modello a disposizione di tutti, gratuitamente, attraverso Bing Image Creator.

GPT-4o gratis su Bing Image creator per generare immagini fantastiche

Microsoft e OpenAI sono partner strategici, ma questa mossa sembra più una pugnalata alle spalle travestita da regalo di Natale (che poi non è nemmeno Natale..). Mentre OpenAI cerca di monetizzare GPT-4o attraverso abbonamenti premium, Microsoft lo regala ai suoi utenti. Chiunque può accedere al generatore di immagini più avanzato di OpenAI senza spendere un centesimo, semplicemente usando Bing invece di ChatGPT.

Tra DALL-E 3 e GPT-4o c’è una bella differenza, soprattutto nel rendering del testo all’interno delle immagini e nella comprensione precisa dei prompt complessi. Dove DALL-E 3 spesso “interpretava creativamente” le richieste, GPT-4o le esegue in modo preciso e aderente. Ma c’è un “ma”: le immagini richiedono più tempo per essere generate, tuttavia il risultato finale vale l’attesa.

Microsoft non ha sostituito DALL-E 3 con GPT-4o, offre entrambi. Per chi va di fretta, DALL-E 3 è ancora lì. Per chi cerca una qualità superiore, ora può contare su GPT-4o. Basta un clic per passare da un modello all’altro. Entrambi offrono 15 generazioni rapide gratuite al giorno. Una volta esaurite, si può continuare a generare immagini rapide usando 10 punti Microsoft Rewards per ciascuna. Le generazioni standard, leggermente più lente, restano gratuite e illimitate.

Una delle funzionalità più interessanti di GPT-4o è la capacità di modificare immagini caricate o usarle come riferimento creativo per generare contenuti completamente nuovi.

Come provare GPT-4o su Bing Image Creator

Bing Image Creator con GPT-4o è accessibile ovunque: bing.com/create, app mobile Bing, Copilot Search, o semplicemente digitando un prompt nella barra di ricerca di Bing o nella barra di ricerca di Edge. Microsoft ha reso l’accesso così ubiquo che è più difficile non usarlo che usarlo!

Ma se Microsoft è così generosa, un motivo c’è. Sta usando l’AI di OpenAI per attirare utenti verso il suo ecosistema. E se tanto può permetterselo, è perché non vive di quella tecnologia diversamente da OpenAI.