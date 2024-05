Bitcoin ha guadagnato l'8% nell'ultima settimana

Trascorso ormai un mese dall’appuntamento con l’halving di Bitcoin, in scena nella seconda parte di aprile, ora è possibile osservare l’andamento della criptovaluta senza correre il rischio di farsi erroneamente influenzare da fattori strettamente legati agli effetti di breve termine del dimezzamento. Ciò che ne emerge è un trend su cui non tutti avrebbero scommesso. Se anche tu stai guardando con interesse a questo ambito, puoi affidarsi a eToro, una realtà longeva e affidabile del settore che mette a dispozione un gran numero di strumenti finanziari.

L’andamento di Bitcoin nella seconda metà di maggio

Il grafico qui sotto mostra in modo chiaro il prezzo di BTC in questo momento, arrivato oggi a superare la soglia dei 66.600 dollari, non troppo lontano dal record storico di marzo. Nell'ultima settimana ha guadagnato oltre l'8%, mentre il rialzo nell'ultimo mese si attesta intorno al 5%.

Come sempre, quando si tratta di asset digitali come le criptovalute, l’invito è a considerare con attenzione qualsiasi decisione, essendo legati a dinamiche talvolta imprevedibili. Ciò che raccontano le ultime evoluzioni di Bitcoin, soprattutto nel post-halving, è però piuttosto chiaro: non c’è stato quel crollo che in molti temevano, dovuto alle azioni impulsive di chi avrebbe potuto monetizzare l’interesse rivolto all’evento, anzi, dopo un mese l’andamento del trend è positivo.

