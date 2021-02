Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo Bitcoin è scambiato a 36.851 dollari, non troppo lontano da quei 41.940 dollari che nelle scorse settimane hanno fatto segnare il record storico prima di imboccare una brusca discesa. La crescita registrata nell’ultimo mese è però solo l’inizio, un accenno di ciò che verrà più avanti: parola di Scott Minerd, Chief Investment Officer di Guggenheim Partners.

Stando alla sua previsione 1 BTC arriverà in futuro a toccare quota 600.000 dollari. E pensare che quella formulata da JPMorgan all’inizio dell’anno (146.000 dollari) già sembrava eccessivamente ottimista. Di seguito la versione integrale dell’intervista rilasciata da Minerd a Julia Chatterley di CNN.

"Cryptocurrency has come into the realm of respectability & will continue to become more and more important in the global economy." @ScottMinerd talks $GME / $SLV / $BTC and the logic of bubbles versus buying frenzy. pic.twitter.com/ZWoZqZNU2M

— Julia Chatterley (@jchatterleyCNN) February 2, 2021